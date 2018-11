'Moordzaak zonder lijk' in februari voor de rechter

De rechtbank in Groningen gaat zich volgend jaar februari buigen over de verdwijningszaak van Ilham Benchelh uit Siddeburen. De zaak stond voor donderdag op de rol, maar de 70-jarige verdachte kon niet aanwezig.

De rechtbank heeft besloten dat de zaak in februari hoe dan ook doorgaat en heeft er twee dagen voor uitgetrokken. Op 11 en 12 februari wordt de zaak behandeld,

Sinds acht jaar vermist

Ilham Benchelh wordt sinds 10 januari 2010 vermist. Zij is dan 36 jaar. Op 27 januari 2010 houdt de politie haar ex-man in zijn woonplaats Siddeburen aan op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning.

Na ruim acht maanden voorarrest wordt hij op vrije voeten gesteld, maar blijft verdachte. De man verlaat later Nederland en is nu woonachtig in Marokko.

Moord danwel doodslag

Op basis van de nu bekende feiten en omstandigheden is het Openbaar Ministerie van oordeel dat de man gezien moet worden als de verdachte. De verdenking is moord danwel doodslag op Ilham Benchelh.

Lees ook:

- 'Moordzaak zonder lijk' is opnieuw uitgesteld