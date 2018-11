Atleet Giovanni Codrington stopt: 'Ik sta elke ochtend op met pijn'

Giovanni Codrington zet een punt achter z'n loopbaan. De 30-jarige sprinter van Groningen Atletiek stopt omdat hij teveel geblesseerd is. Zicht op verbetering is er niet.

De afgelopen vier jaar dacht Codrington al aan stoppen. 'Mijn vriendin en atlete Jamile Samuel hebben me overgehaald om toch door te gaan.'

Als hij aan topsport blijft doen is de kans klein dat hij de komende jaren pijnvrij kan trainen en aan wedstrijden kan meedoen.

Dagelijks pijn

'Ik sta elke ochtend op met pijn. Sinds 2012 heb ik last van beide achillespezen. Een operatie behoorde tot de mogelijkheden, maar de kans dat er tijdens de ingreep iets misgaat is aanwezig. Dus dat was geen optie. Ik ben inmiddels ook al dertig', zegt Codrington.

Codrington behaalde zowel nationaal als internationaal aansprekende resultaten. Individueel werd hij twee keer nederlands kampioen op de 60 meter indoor. In de buitenlucht was hij één keer de snelste op de 100 meter.

Olympische finale

Zijn grootste successen vierde hij in 2012 als sprinter van de 4x100 meter estafette. Het Nederlandse team pakte in dat jaar de Europese titel en liep in de finale van de Olympische Spelen in Londen met de zesde plek als eindresultaat.

Toekomst

Codrington kan nog niet zeggen waar zijn toekomst ligt. 'Ik wil graag wat dingetjes in de atletiek blijven doen. Maar werken bij de politie is ook een optie. En fotografie is mijn grote passie. Welicht dat ik het een en ander met elkaar kan combineren.'

Hij is al wel een aantal jaren trainer bij Nijmegen Atletiek.

