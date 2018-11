Groninger Gasberaad: 'Gebruik rekenmethode niet als kapstok'

Het Groninger Gasberaad reageert ontstemd op het feit dat mogelijk onveilige huizen over het hoofd gezien kunnen worden in de versterkingsoperatie. Dat bleek uit eigen onderzoek van RTV Noord.

In het plan voor de versterking wordt gewerkt met een computermodel, dat uitgaat van kansberekeningen.

Geschrokken

Een deel van de huizen blijft daardoor mogelijk ten onrechte onder de radar, realiseert Susan Top van het Gasberaad zich. 'Ik ben er erg van geschrokken. We wisten wel dat het een onbetrouwbaar model was. Het is namelijk een statistisch rekenmodel, dat er eigenlijk niet voor gemaakt is.'

Je moet vooral doorgaan met waar je aan begonnen bent Susan Top - Groninger Gasberaad

Steekproef

In opdracht van de NCG heeft een ingenieursbureau een steekproef gedaan, waaruit blijkt dat woningen die niet aan de norm voldoen een (licht) verhoogd risico lopen bij een zware aardbeving. 'In deze kleinere proef gaat het al om een foutenmarge van 80 tot 90 procent. Dat kan echt niet. Als het klopt dan is het wel een erg grote foutenmarge.'

Resultaten

Volgens Top is de steekproef is nu nog te klein om er conclusies uit te trekken. Ze eist dan ook dat de resultaten van eerder onderzoek naar het model openbaar worden gemaakt. 'Er werd ons verteld dat het model in de tussentijd verfijnd is, door het te toetsen. Op kleine schaal is dat gebeurd, maar de resultaten zijn vervolgens niet bekendgemaakt.'

Top vervolgt: 'Er moet worden gekeken of deze foutenmarge representatief is voor de rest van de huizen. Als dat zo blijkt, dan kun je deze methode op geen enkele manier gebruiken als kapstok voor de versterkingsaanpak. Hetgeen nu wel gebeurt.'

Andere methode

Het gevaar van een andere methode is nieuwe vertraging in de versterking. Die ligt voor een groot deel sinds dit voorjaar al stil. Het Gasberaad waakt voor die vertraging. 'Je moet vooral doorgaan met waar je aan begonnen bent', zegt Top. 'Maar zoek dit ondertussen wel goed uit.'

