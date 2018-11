Doktersdienst zet mes in huisartsenposten

Doktersdienst Groningen gaat drastisch snijden in de huisartsenposten in onze provincie. De spoedpost in Hoogezand gaat dicht. In Delfzijl en Leek blijven de posten bestaan, maar zijn ze minder lang open.

Een voorstel van Doktersdienst Groningen werd woensdagavond aangenomen, na een stemming van 280 huisartsen. Zestig procent stemde voor de plannen, twintig procent was tegen. De rest stemde niet.

Dat voorstel lekte vorige maand al uit, maar de uitslag van de stemming bleef, ook voor de betrokkenen, tot het laatste moment spannend.

Waarom gaan de posten dicht?

Het sluiten van de posten moet de werkdruk onder huisartsen gelijker verdelen. Huisartsen bemannen de posten vaak naast hun normale werkzaamheden of eigen praktijk.

'Het tekort aan huisartsen en de toenemende complexiteit van de zorg heeft geleid tot een hogere werkdruk', aldus directeur Ine Scholten van de Doktersdienst. De nieuwe verdeling zorgt ervoor dat de werkdruk gelijker verdeeld wordt over de huisartsen, stelt Scholten.

Huisartsen in de stad gaan hierdoor dertig uur per jaar meer draaien, dokters op het platteland dertig uur minder per jaar.

Wat betekent dit voor jou?

Hoogezand

Woon je in de omgeving van Hoogezand, dan kun je vanaf 1 april komend jaar in de avonduren niet meer met een spoedgeval naar de huisartsenpost. In plaats daarvan kun je naar de post in het Martini Ziekenhuis in Stad of naar het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda.

Leek

Voor patiënten uit het Westerkwartier sluit de dokterspost op doordeweekse dagen. Het meest voor de hand liggende alternatief binnen de provinciegrenzen is een bezoek aan het Martini Ziekenhuis. In het weekend is de post alleen overdag bereikbaar.

Delfzijl

In Delfzijl kun je voorlopig opgelucht ademhalen. De post blijft doordeweeks in de avonduren geopend van 18.00 tot 21.00 uur, al is dat twee uur korter dan nu. In het weekend blijft de huisartsenpost open.

Het plan om de post helemaal te sluiten is daarmee voorlopig van de baan. Dat idee stuitte op veel verzet - de lokale politiek haalde ruim 6000 handtekeningen op - en bovendien was het volgens de Doktersdienst zélf nog te vroeg om de post te sluiten.

'We kunnen in Scheemda helaas niet in één keer mensen uit Delfzijl én Hoogezand opvangen, dat moet geleidelijker', zei directeur Ine Scholten eerder tegen RTV Noord. De toekomst van de post in Delfzijl blijft dus onzeker.

In onze provincie zijn verder nog huisartsenposten in Stadskanaal, Scheemda en Groningen. De post in Winsum werd in april gesloten omdat er te weinig gebruik van zou worden gemaakt.

Bereikbaar

De spoedzorg blijft voor iedereen bereikbaar, benadrukt Scholten. 'Patiënten met medische spoed kunnen buiten kantooruren altijd bellen naar de Doktersdienst Groningen.'

Wat is een huisartsenpost?

Huisartsenposten zijn eind jaren negentig opgericht, omdat de werkdruk voor huisartsen te hoog werd. Door de grootschalige posten hoeven artsen minder vaak buiten kantooruren te werken. Je kunt bij een huisartsenpost terecht als je verwondingen, ziekte of medische klachten hebt waarbij medische hulp niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van je eigen huisarts.



