Flyers uitgedeeld: wie weet waar vermiste Daniëlle is?

Op verschillende plaatsen in onze provincie wordt geflyerd om aandacht te vragen voor de vermiste Daniëlle Neuféglise uit Vriescheloo. Het 16-jarige meisje is al ruim twee weken spoorloos.

'We zoeken in de regio waar ze zich mogelijk bevindt. We vragen de mensen vooral naar haar uit te kijken en als ze haar zien zo snel mogelijk contact op te nemen met de politie', zegt Yahya Landman, één van de flyeraars.

Op donderdagmorgen deelde een groep vrijwilligers flyers uit op het Hoofdstation in Groningen, 's middags in Winschoten. Later worden onder meer Veendam, Stadskanaal en Hoogkerk nog bezocht door het team. Ook op de grote transferiums delen ze flyers uit.

'Het wordt gezien gelukkig'

'Wat ons opvalt is dat er heel veel aandacht is voor deze zaak. Op het station van Groningen was haar verdwijning bijna bij iedereen bekend, maar men beseft niet de ernst van de zaak', zegt Landman. 'Het wordt nu gelukkig wel extra gezien. Ik bedank ook alle scholieren en jongeren die het via social media delen.'

Oproep vader

De vader van de vermiste Daniëlle deed afgelopen zondag bij RTV Noord een emotionele oproep aan zijn dochter en vroeg mensen die denken haar gezien te hebben de politie te bellen.

Signalement

Daniëlle is 1.80 m lang, heeft kastanjebruin haar en groenbruine ogen. Op de dag van haar verdwijning droeg de tiener zwarte sneakers, een zwarte skinny jeans en een zwarte winterjas met capuchon.

Lees ook:

- 'Je eet niet, je slaapt niet, je wordt gek van de zorgen'

- Vader van vermiste Daniëlle: 'Waar ben je? We houden van je'