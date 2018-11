Kerstboom Grote Markt dit jaar van Drentse komaf

De kerstboom die dit jaar op de Grote Markt in Stad staat komt uit Borger.

'We doen al vijf jaar lang een oproep in onder meer de krant, aan mensen die een boom in de tuin hebben', vertelt Louis van der Tuin van de Groningen City Club aan RTV Drenthe over de terugkerende lastige klus.

Vereisten

Een kerstboom op de Grote Markt word je niet zomaar. Een lengte van zeker twintig meter en een beetje volume zijn de minimale vereisten. Ook moet de boom makkelijk op te halen zijn. Appeltje eitje is het niet, vertelt het lid van de ondernemersvereniging. 'Elk jaar krijgen we wel een kerstboom die geschikt is, maar dit jaar kost het meer moeite.'

Hulp uit bijzonder hoek

De perfecte kerstboom werd uiteindelijk gevonden met hulp van oud-Groninger wethouder Jan Seton, inmiddels burgemeester van de Drentse gemeente Border-Odoorn. 'Hij vond het leuk om te kijken of we niet een boom uit het bos in Borger konden halen en wilde zich daar wel voor inzetten.'



Oud-Groninger wethouder Jan Seton (tweede van links) op kerstbomenjacht.

Op pad

Afgelopen maandag ging Seton met leden van de boswachterij op pad om de perfecte boom te scoren. Boswachter Martijn Harms had al vooronderzoek gedaan en eentje met lint gemarkeerd. 'Uiteindelijk zijn we ook bij die boom terechtgekomen', zegt Van der Tuin.

Nog een maandje

Op 7 december wordt de boom omgehakt en naar de stad gebracht. De maandag erna komt 'ie op de Grote Markt te staan en op donderdag de 13e worden de lichtjes officieel ontstoken.

