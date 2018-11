Lijstduwer blijft bij zijn leest: 'Ik ben bloemist in hart en nieren'

Hij kan er kort en krachtig over zijn: 'Nee, ik heb niet de ambitie om in de gemeenteraad te zitten.' Toch is bloemist René Bolhuis uit Paddepoel gebrand op succes voor zijn CDA. Hij is lijstduwer en werd lid door de Koopzondagenruzie in winkelcentrum Paddepoel.

De partij stond klaar

Huidig CDA-Kamerlid Anne Kuik stond in 2016 in de winkel bij bloemist René Bolhuis (49) in winkelcentrum Paddepoel. Kuik was destijds raadslid en kwam namens het CDA poolshoogte nemen omdat winkeliers een boete kregen als ze niet open waren op zondag.

Bolhuis was zo'n ondernemer die een boete kreeg. De komst van Kuik werd door de bloemist erg op prijs gesteld. 'Ik heb erg veel steun aan het CDA gehad de afgelopen jaren.' Nu een aantal jaren later de oplossing voor de Koopzondagenoorlog in de maak is, heeft Bolhuis zich aangesloten bij het CDA.

'Het is een warme partij die voor iedereen kan klaarstaan. In het partijprogramma komen ook heel veel dingen voor waar iedereen het mee eens kan zijn, dat vind ik mooi.'

Het grappige is dat ik eerst dacht: politiek daar houd ik mij verre van René Bolhuis-Bloemist en lijstduwer CDA

Toch was hij voor de koopzondagenrel geen lid van het CDA, maar omdat hij veel steun heeft gekregen van die partij besloot hij lid te worden. 'Ik ben vanaf minuut 1 gesteund door ze en ze stonden klaar voor winkeliers die boetes kregen. Het grappige is dat ik eerst dacht: politiek daar houd ik mij verre van.'

'Ik heb als ondernemer gemerkt dat politiek juist heel belangrijk is. Daarom wil ik graag wat terugdoen. Ik heb dan ook een enorme drive om wat te bereiken. Het zou best zo kunnen zijn dat ik voor de ondernemers ga staan als lid van de partij.'

Plek 34

Bolhuis voelt zich al wel helemaal thuis in de partij. 'Dus ik ga er mijn best voor doen Ik hoop dan ook dat de kiezer mij gaat steunen, maar voor het CDA.' Want plannen om als raadslid aan de slag te gaan heeft hij niet.

Hij staat op de 34ste op de kieslijst, het is dan ook alles behalve waarschijnlijk dat hij in aanmerking komt voor een zetel. Tenzij hij voldoende voorkeursstemmen krijgt. 'De ambitie om raadslid te worden is een brug te ver. Ik blijf wel achter de standpunten staan van de partij.'

Posters en ballonnen

Inmiddels hangt de winkel van Bolhuis al vol met verkiezingsposters. Bij de ingang van de winkel hangt een poster met een foto van de eigenaar zelf. Achter de balie zien we een poster van een lachende lijsttrekker René Bolle die samen met zijn gezin op de foto staat, en alsof dat nog niet genoeg is zijn er ook nog CDA-ballonnen te vinden naast de kassa.

Als de bloemist spreekt over het CDA volgt standaard het woord 'wij'. 'Zo voel ik dat ook. Je zult het ook samen moeten doen. Bij deze partij heb ik gemerkt dat er veel mensen zijn die kundig zijn en daar kan ik een hoop van leren.'

