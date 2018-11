Zandtster schoot uit noodweer maar krijgt wel straf voor wapenbezit

Een 54-jarige man uit 't Zandt die in de nieuwjaarsnacht zijn buurman bedreigde en op hem schoot wordt daarvoor niet vervolgd. De rechtbank vindt bewezen dat de man uit noodweer heeft gehandeld.

Wel veroordeelde de rechtbank de man voor verboden wapenbezit en legde hem daarvoor een gevangenisstraf op voor de duur van 120 dagen, waarvan 76 dagen voorwaardelijk.

Gelukkig nieuwjaar

Het schietincident gebeurde aan de Beukweg in 't Zandt, waar de mannen in onmin naast elkaar leefden. Het latere slachtoffer kwam op die avond zijn buurman alvast een goed nieuwjaar wensen. Maar deze actie viel niet in goede aarde bij de Zandtster. Om drie uur in de nacht ging opnieuw de deurbel. Het latere slachtoffer stond weer op de stoep en ditmaal in beschonken toestand.

Schieten in 'split second'

Er ontstond een ruzie waarbij de Zandtster naar zijn wapen greep. Het latere slachtoffer rende daarop naar zijn huis en haalde daar ook een wapen. Daarmee vuurde hij op zijn buurman. De Zandtster schoot daarop 'in een split second' terug met zijn, naar later bleek, alarmpistool. Het slachtoffer werd geraakt in zijn buik en arm.

De rechtbank nam in haar overweging mee dat de vijftiger op die avond niets had gedronken, in tegenstelling tot zijn buurman. Ook had hij niet zelf de confrontatie opgezocht en bleek juist het latere slachtoffer de agressor.

