ChristenUnie aan zet bij spoorlijn Twente-Groningen

'Ik snap de vraag vanuit Overijssel, maar als je het op een rij zet heeft de verdubbeling van de N34 voor ons meer prioriteit.'

Was getekend, Henk Brink. De Drentse VVD-gedeputeerde begrijpt de wens van de ChristenUnie in Overijssel om nieuw onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van de spoorverbinding tussen Twente en Groningen.

Dat voorstel kreeg woensdag in Overijssel een meerderheid en moet laten zien hoeveel een spoorlijn tussen Almelo en Groningen, via Emmen en Stadskanaal, moet gaan kosten.

We moeten als provincies, als gemeente aanhaken Hans Klopstra - Fractievoorzitter VVD Stadskanaal

Eerlijk zijn

'Natuurlijk is het mooi wanneer deze treinlijn gerealiseerd kan worden', stelt Brink. 'Maar we moeten wel eerlijk zijn met elkaar. Wij als provincie Drenthe hebben na uitgebreid onderzoek geconcludeerd dat een verdubbeling van de N34 meer oplevert voor onze provincie. Vooral qua bereikbaarheid en verkeersveiligheid.'

De reactie van Brink gooit de deur naar een Twente-Drenthe-Groningen-spoorlijn in elk geval niet wagenwijd open. En dat terwijl de wens van de regio Twente en de Kanaalstreek levensgroot is.

Aanhaken

Diens partijgenoot Hans Klopstra, fractievoorzitter van de VVD in Stadskanaal, is dan ook voornemens stevig bij Brink op de deur te kloppen. 'We moeten als provincies, als gemeente aanhaken. Dit is een grote kans voor Stadskanaal en we hebben het nodig. Het Refaja is qua volwaardig ziekenhuis verdwenen, dat is een groot verlies voor deze streek, en we hebben dit nodig om Stadskanaal op de kaart te houden.'

De ChristenUnie heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld bij de treinplannen naar Stadskanaal. De RPF in Stadskanaal, voorloper van de ChristenUnie, agendeerde de treinverbinding Groningen - Stadskanaal al in 1990 in haar verkiezingsprogramma.

En toen Stieneke van der Graaf, huidig CU-Kamerlid, nog in Provinciale Staten zat, vroeg ze regelmatig aandacht voor de treinverbinding naar 'Knoal'. Haar opvolger Gerrit Jan Steenbergen erkent dat het doortrekken van de trein nodig is, maar ziet ook veel beren op de weg.

Goede hoop

'We praten op het provinciehuis al vanaf 2007 over een lijn tussen Veendam en Stadskanaal', zegt hij. 'We hebben goede hoop dat gedeputeerde Fleur Gräper met een positief besluit gaat komen over het traject Veendam - Stadskanaal, maar het moet ook nog wel even gebeuren. En in Drenthe hebben ze toch een andere keuze gemaakt, dat werkt niet mee.'

Steenbergen wil ermee zeggen: vanuit Groningen is de wil er, en die wil ziet hij ook bij zijn partijgenoten in Overijssel. De ChristenUnie-voorman geeft aan dat zijn partij het prominent in het nieuwe verkiezingsprogramma gaat opnemen.

Een mogelijk hulpmiddeltje kan een plan zijn voor een RegioDeal van minister Carola Schouten (ChristenUnie). Schouten kondigde eerder dit jaar aan om in vier fasen in totaal ruim een miljard euro te verstrekken. Regio's kunnen daarvoor intekenen.

Dat gegeven zorgt ervoor dat de ChristenUnie, die zich als partij van de regio profileert, misschien wel de bal in handen heeft voor het per spoor verbinden van die regio's.

'Dat kan het broodnodige vliegwiel zijn waardoor Drenthe ook weer aanhaakt', erkent Steenbergen.

Afwachten

Brink wil zo snel niet gaan. 'Bij de RegioDeal zien we voornamelijk aanvragen van tien tot twintig miljoen euro. Wij schatten de kosten van de treinverbinding op minimaal 400 miljoen euro in. Met het geld van de RegioDeal zou je hooguit een onderzoek naar de spoorlijn kunnen financieren.'

De Drentse VVD-gedeputeerde ziet echter de wens, en wil samenwerking met andere provincies dan ook niet geheel uitsluiten. 'Ik speel graag mee met de buurtprovincies, maar andere partijen moeten de aftrap nemen.'

Die afwachtende houding zorgt ervoor dat de ChristenUnie op alle niveaus de barricaden op moet voor de spoorlijn. De Statenfractie in Overijssel wil het, in Stadskanaal is het de grootste partij en leeft de wens al jarenlang, terwijl de Groninger provinciale fractie ook geen twijfels kent.

Nu is de vraag: durft de Drentse ChristenUnie-fractie daarin mee te gaan, of heeft het zich volledig verbonden aan het Drentse coalitieakkoord? Daar zijn de partijgenoten in de andere provincies in elk geval niet bij gebaat.