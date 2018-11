Erwin Koeman in Istanbul: 'Mensen willen nu met me op de foto'

Erwin Koeman, die sinds het ontslag van Philip Cocu als hoofdtrainer ruim een week geleden, aan het roer staat van de Turkse topclub Fenerbahçe, beleeft een bijzonder avontuur in Istanbul. Voor hem is er sindsdien veel veranderd. 'Ik word herkend''Het was lekker rustig, maar dat is nu wel anders. Zeker bij de Turkse mensen, die vrij emotioneel zijn. Ik zat eigenlijk lek

ker op mijn plek, als tweede of derde man. Mensen willen nu met me op de foto en ik word herkend als ik ergens koffie drink of wat eet, maarja, het zij zo', aldus de bescheiden oefenmeester.'Op de boot naar Besiktas''In principe leef ik liever buiten de spotlights. Dat ik lekker mijn ding kan doen en er in mijn eentje op uit kan trekken. Ergens met de boot heen, of naar een eiland, of naar Besiktas. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen.'

'Kebab'

Ook eet hij graag de typisch Turkse kebab. 'Ja voor 1.70 euro eet je je buik vol, haha, dat vind ik mooi, dat dat kan. Dan zit ik lekker tussen de Turkse mensen. Vind ik heerlijk.'

Erwin Koeman wordt regelmatig gevraagd voor een foto. (Foto: Karel-Jan Buurke/RTV Noord)

Donar en GIJS

Dat Koeman nog steeds een sterke band heeft met Groningen, blijkt wel als hem gevraagd wordt naar Donar. 'Ik ging vroeger altijd naar de Evenementenhal naar Donar kijken, en ik ging ook naar GIJS voor ijshockey. Dus ik heb dat altijd gevolgd, waar ik ook ben geweest. Je leest altijd berichten dan over Donar.'

'Donar had een makkie he'

Koeman had vanwege zijn werkzaamheden voor Fenerbahce geen tijd om langs te gaan bij de wedstrijd van Donar woensdagavond in Istanbul, toch was hij goed op de hoogte. 'Ik wist dat ze hier in Istanbul moesten spelen, maar die hadden een makkie he, gisteren.' zegt hij met een glimlach.

Anderlecht

Voor Koeman zelf staat er wat anders op het spel. Nadat hij vorige week bij zijn debuut als hoofdtrainer van Fenerbahce met 2-2 gelijkspeelde tegen rivaal Galatasaray, neem hij het donderdagavond op tegen het Belgische Anderlecht in de Europa League. De verdere toekomst is voor hem nog onbekend.

'Maak me niet druk'

'Ik weet alleen dat ik nog 2,5 jaar contract heb. We zullen het wel zien, maar ik maak me er ook absoluut niet druk over. Het gaat zoals het gaat. Het belangrijkste voor mij is eerst dat we de wedstrijden tegen Anderlecht en Alanyaspor goed door komen.'

'Dan is er een 'interlandbreak', dus dan heeft de club twee weken de tijd om te laten weten wat ze willen en waar ze voor kiezen, dus we zullen het zien', besluit Koeman.

Lees ook:

- Erwin Koeman leidt trainingen Fenerbahçe