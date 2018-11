Oude panden hergebruiken als woning: Groningen in landelijke top 5

Tussen 2014 en 2017 zijn er in Stad 1.040 woningen bijgekomen als gevolg van ombouw van bestaande panden, zoals kantoren of winkels. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Top 5

Als een bestaand pand, bijvoorbeeld een kantoorpand of een winkel, wordt omgebouwd tot woningen, dan noemt het CBS dit een 'transformatie' van een woning.

Kijk je naar de cijfers van 2014 tot en met 2017, dan staat Groningen in de landelijke top 5 van het aantal transformaties per gemeente, na Eindhoven, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Wel neemt dit aantal jaarlijks af, in tegenstelling tot de top 4.

Vorig jaar

Vorig jaar is 5 procent van alle nieuwe woningen die er in de gemeente Groningen bij zijn gekomen ontstaan door het hergebruiken van bestaande panden. Het gaat dan om ongeveer 125 van de 2.500 woningen die er in Stad vorig jaar bij zijn gekomen.

In enkele andere Groningse gemeenten komt het ombouwen van panden tot woningen ook wel voor, maar dit gaat dan om heel kleine aantallen.

Landelijk

In heel Nederland zijn er vorig jaar 7.570 panden getransformeerd tot woningen. De meeste panden waren oorspronkelijk in gebruik als kantoor, ruim 41 procent.

Toekomst

Onduidelijk is wat concrete plannen in Stad zijn om bestaande gebouwen om te vormen tot woningen. Volgens een woordvoerder van woningcorporatie Nijestee staat Nijestee ervoor open om bestaande gebouwen te transformeren tot woningen. Maar ondanks een aantal kleine projectjes die Nijestee onder hand zijn, staan bij Nijestee geen grote projecten op de planning.

'We kijken altijd wel naar de mogelijkheden om iets met bestaande panden te doen. Maar de panden moeten voorhanden zijn en soms is het economisch slimmer om een gebouw te slopen en er iets nieuws voor in de plaats te zetten dan dat je het bestaande gebouw omvormt tot woningen.'