WVV-spits Buurke: 'Naar mijn mening mag ik gewoon spelen'

WVV-spits Jeroen Buurke noemt het besluit van de KNVB om hem een speelverbod tot 9 december op te leggen 'belachelijk'. 'Het is een eigen fout van de bond en naar mijn mening mag ik gewoon spelen.'

Als argument draagt Buurke bij RTV Drenthe aan dat hij over is gestapt van een zaterdag- naar een zondagclub. Ondanks deze stellige mening rest de spits niets anders dan wachten tot het 9 december is geweest. 'Ik train tot die tijd gewoon mee met de ploeg.'

Wat zijn de feiten rond de 'transfer-Buurke'?

- 9 december 2017: Buurke speelt en scoort namens VV Groningen in het duel met Buitenpost. Het is zijn laatste wedstrijd namens de Groningers.

- Juni 2018: Buurke stapt over van zaterdagclub VV Groningen naar zondagclub Nieuw Buinen.

- Seizoensvoorbereiding 2018: In een oefenduel met FC Groningen speelt Buurke een onofficiële wedstrijd voor Nieuw Buinen.

- Najaar 2018: Buurke heeft nog géén officiële wedstrijd gespeeld voor Nieuw Buinen als hij overschrijving aanvraagt bij de KNVB. Onder andere vanwege zijn werk wil hij voor WVV gaan spelen. De KNVB keurt de overschrijving goed.

- 28 oktober 2018: Uitgerekend tegen Nieuw Buinen debuteert Buurke in het eerste elftal van WVV. Hij scoort vijf keer. Einduitslag: 0-8.

- 2 november 2018: Dagblad van het Noorden vraagt zich af of 'de transfer van Buurke wel correct is verlopen?' Hij zou 365 dagen lang geen officiële wedstrijd hebben gespeeld volgens de KNVB. De wedstrijd die hij namens VVG op 9 december 2017 speelde, is nieuw voor de bond.

- 4 november 2018: Buurke speelt 'gewoon' tegen Noordster (1-0 winst) zijn tweede wedstrijd voor de ploeg uit Winschoten.

- 7 november 2018: De KNVB geeft toe dat er een fout is gemaakt. Buurke mag tot 9 december 2018 geen officiële wedstrijden voor WVV meer spelen. De arbitragecommissie kijkt wat er gebeurt met de twee duels waarin Buurke namens WVV speelde.

- 8 november 2018: WVV speelt in eigen huis tegen Groen Geel voor de beker. Zonder Buurke.

'Ik denk vooral dat deze hele soapserie begonnen is doordat ik vijf keer scoorde tegen uitgerekend mijn oude club', blikt Buurke terug op de afgelopen periode. 'Anders had er geen haan naar gekraaid.'

Principekwestie

Menno Klok, penningmeester van Nieuw Buinen zegt dat dit niet de reden is waarom hij contact zocht met de bond. 'Het was voor ons puur een principekwestie dat de KNVB nog eens ging checken of Buurke wel echt mocht spelen. We hebben niks tegen WVV of Buurke, maar willen gewoon dat de bond de juiste richtlijnen hanteert. Uiteindelijk is dit dus ook gebeurd en heeft de KNVB haar fout toegegeven.'

WVV wacht 'rustig en met vertrouwen' af wat er gebeurt met de wedstrijden waarin Buurke meespeelde. 'We zien wel of de wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden', aldus secretaris Jan Jacobs van de club uit Winschoten. 'Wij hebben in ieder geval goed gehandeld betreft de overschrijving. Daar is geen twijfel over.'

