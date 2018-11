Wethouder baalt van sluiting huisartsenpost: 'Dit is héél jammer'

Wethouder Jan Jakob Boersma (ChristenUnie) in Midden-Groningen (Foto: RTV Noord)

De gemeente Midden-Groningen reageert teleurgesteld op het besluit van de Doktersdienst Groningen om de huisartsenpost in Hoogezand te sluiten. Op 1 april valt het doek voor de dokterspost.

Wethouder Jan Jakob Boersma (ChristenUnie) baalt van het besluit. 'We vinden het heel belangrijk dat een gemeente van deze schaal (62.000 inwoners, red.) zo'n voorziening heeft. Het is voor inwoners belangrijk dat ze laagdrempelige zorg kunnen ontvangen.'

Toegankelijk

Inwoners van Midden-Groningen zijn na 1 april buiten kantoortijden aangewezen op de doktersposten in Groningen of Scheemda. 'Terwijl het juist voor inwoners belangrijk is dat zorgvoorzieningen snel toegankelijk zijn', vindt Boersma.

Snel in gesprek

Als het aan hem ligt, volgt er zo snel mogelijk een gesprek met Doktersdienst Groningen. 'De informatie die we tot nu toe hebben, komt allemaal via RTV Noord. We gaan zo snel mogelijk bestuurlijk overleggen.'

Hoop?

Toch is er nog een klein beetje hoop voor inwoners van Midden-Groningen die nu de huisartsenpost moeten missen. Boersma wil in gesprek met de huisartsen daar om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de post open te houden.

'We weten dat huisartsen hier graag een dokterspost zien, maar vandaag heeft de meerderheid anders besloten', zegt Boersma. 'Maar ik wil niet op de zaken vooruit lopen, maar we gaan kijken naar de mogelijkheden, al wordt dat een lastige.'

Duidelijk is in elk geval dat de wethouder baalt van het besluit. 'Dit signaal is niet goed en dat is jammer.'

