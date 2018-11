Arno Rutte stelt Kamervragen over sluiting huisartsenpost

Mag een groep huisartsen eenzijdig besluiten om huisartsenposten te sluiten of maken ze daarmee misbruik van hun marktpositie? Over die kwestie stelt VVD-Kamerlid Arno Rutte Kamervragen aan partijgenoot en minister Bruno Bruins van Medische Zorg.

Rutte noemt het 'ongemakkelijk' dat huisartsen woensdag konden besluiten om de huisartsenpost in Hoogezand te sluiten en de spoedposten in Delfzijl en Leek beperkter te openen.

'Lastige kwestie'

Het Kamerlid zegt de complexiteit van de situatie wel te begrijpen.

'Het is een lastige kwestie. De huisartsen staan onder druk. Maar het voelt wel erg ongemakkelijk dat ze kennelijk eenzijdig zo'n besluit kunnen nemen en er geen alternatieven zijn.'

Aanmerkelijke marktmacht

Nu er geen alternatieve aanbieder van huisartsenzorg in Groningen is, zou het volgens Rutte kunnen dat er sprake is van een 'aanmerkelijke marktmacht'. Dat is het geval als organisaties zich in grote mate onafhankelijk van klanten en concurrenten kunnen gedragen.

'Is de minister bereid dit door de Autoriteit Consument en Markt te laten toetsen?'

Zorgplicht

Van minister Bruins wil Rutte verder weten of er door het besluit nog wel wordt voldaan aan de zorgplicht. 'En zo nee, wie is aanspreekbaar op het herstellen van het zorgaanbod?'. Verder is hij bang dat het besluit leidt tot meer druk bij andere huisartsenposten.

Lees ook:

- Wethouder baalt van sluiting huisartsenpost: 'Dit is héél jammer'

- Doktersdienst zet mes in huisartsenposten