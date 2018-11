Deel dit artikel:













Metershoge golven beuken op de Dollarddijk Golven teisteren de Dollarddijk (Foto: RTV Noord/Jan Been)

Terwijl het overal prachtig weer was, kreeg Dollarddijk het zwaar te verduren. Metershoge golven beukten vandaag op de dijk in de Carel Coenraadpolder. Niet echt natuurlijk, want het ging om een proef om de sterkte van het gras te testen.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Maak kennis met de 'golfoploopmachine' De dijktest wordt op meerdere plekken langs de Waddenzee uitgevoerd. Dat gebeurt met een zogeheten 'golfoploopmachine'. Een mooi Scrabblewoord, maar hoe werkt dit acht meter hoge apparaat precies?

2) 'Een kaalslag voor de spoedzorg? Absoluut niet' De sluiting van de spoedpost in Hoogezand en de beperktere opening van de posten in Leek en Delfzijl leiden tot veel consternatie. Directeur Ine Scholten van de Doktersdienst verdedigt haar besluit, maar wethouder Jan Jakob Boersma baalt.

3) Fotogenieke hut Bouwien Oosting woont al twee jaar in een zelfgemaakte hut, ergens in Groningen. Voor fotografe Marion Verwey reden om haar op de gevoelige plaat vast te leggen. Ze verwierf er een plek mee op de prestigieuze World Press Photo-tentoonstelling. Wij gingen op zoek naar het verhaal achter de foto.

4) Moerasmaaien Maaien in moerasgebied. Door de langdurige droogte kon dat nu voor het eerst in de Onnerpolder, Haren en Waterhuizen. Dat betekent direct einde verhaal voor de hardnekkige en ongewenste pitrusplant.

5) 'Vlinders zouden al op de waakvlam moeten staan' De vleermuizen vliegen nog, bijen zijn nog druk in de weer en vlinders verbruiken nu al energie die ze in het voorjaar nodig hebben. Door het lenteweer is de natuur flink van slag, vertelt ecoloog Jan Doevedans.