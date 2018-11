Wie weet waarvoor deze stoel zonder rugleuning diende?

Is het een barkruk? Of een biechtstoel? Of misschien een stoel speciaal voor dames met een hoepelrok? Het is een raadsel waarvoor de stoel zonder rugleuning dient en Marianne Ootjers van de Stichting Huizinga Meubel zou het graag oplossen.

Daarom roept ze de hulp van de museumbezoekers in. In het Noordelijk Scheepvaart Museum in Groningen opent zaterdag de tentoonstelling 'Made in Stad' over de meubelmaker J.A. Huizinga van de meubelfabriek Nederland die vanaf 1889 faam maakte als een van de beste fabrikanten van meubilair in Nederland.





Meubelfabriek J.A. Huizinga in circa 1895 aan de Westersingel. Beeld: Stichting Huizinga Meubel Nederland

Persoonlijk gekeurd

Menig Groninger familie heeft nog een erfstukje in de kamer staan. Gekocht door de groot-of overgrootouder. Want stoelen en kasten van Huizinga zijn zo degelijk gebouwd dat ze eigenlijk nooit af gaan.

'Huizinga keurde alle planken die binnen kwamen persoonlijk en als er een noest of lelijke plek in zat mocht het niet gebruikt worden', aldus Fred Ootjers van de stichting Huizinga Meubel.

Maar op de tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum zijn vooral de stoelen te zien die Huizinga aan bedrijven en instellingen leverde. Wethouders van Groningen, Provinciale Statenleden in Utrecht, de directeuren van W.A. Scholtensfabrieken in Foxhol, de uitgevers van het Nieuwsblad van het Noorden: allemaal zaten ze op stoelen van Huizinga.

Beroemd rijtje

'We willen in deze tentoonstelling vooral laten zien dat Huizinga meubels maakte van de allerhoogte kwaliteit en dat dat niet alleen in Groningen werd erkend. Huizinga hoort thuis in het rijtje Fongers, TikTak en W. A. Scholten en andere fameuze Groninger fabrikanten', zegt samensteller Marianne Ootjers.

'Maar na het faillissement van het bedrijf is het archief weggegooid en de familie was ook niet echt van het bewaren, dus zitten we nog steeds met veel vragen over Huizinga.'

En de stichting is ook in het bezit van een foto van het voltallige personeel in 1914, maar wie het zijn? 'We hopen dat er bezoekers komen die hun grootvader herkennen van de foto, zo hopen we steeds meer te weten te komen over Huizinga', aldus Ootjers

De tentoonstelling 'Made in Stad' is te zien in het Noordelijk Scheepvaart Museum van 10 november tot en met 10 februari 2019.