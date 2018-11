Vermiste Daniëlle (16) na twee weken weer terecht

Donderdag was er een flyeractie bij het Hoofdstation in Stad (Foto: Patrick Wind/112 Groningen)

De vermiste Daniëlle (16) is na twee weken weer terecht. Dat meldt Search and Rescueteam Friesland (SAR).

Volgens De Telegraaf werd ze uit de trein nabij Hoogezand gehaald. Daniëlle verdween dertien dagen geleden toen ze met haar begeleider aan het winkelen was in Arnhem. Ze verbleef in een gesloten inrichting op de Veluwe.

Verhuizing naar Vriescheloo

Haar ouders verhuisden in april 2016 van Zoetermeer naar een afgelegen boerderijtje in Vriescheloo om een rustige omgeving voor Daniëlle te creëren. In Zoetermeer verkeerde ze volgens haar vader in 'verkeerde kringen'.

Flyeractie

Donderdag hield de SAR nog een flyeractie op het Hoofdstation in Groningen. Of het vinden van Daniëlle te maken heeft met de actie is niet bekend.

Hoe het met haar gaat, is niet bekend.

