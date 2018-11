Vermiste Daniëlle (16) na twee weken weer terecht (update)

Donderdag was er een flyeractie bij het Hoofdstation in Stad (Foto: Patrick Wind/112 Groningen)

De vermiste Daniëlle (16) is na twee weken weer terecht. Ze werd donderdag rond 18 uur uit de trein bij Hoogezand gehaald. Ze verkeert in goede gezondheid.

Daniëlle verdween dertien dagen geleden toen ze met haar begeleider aan het winkelen was in Arnhem. Ze verbleef in een gesloten inrichting op de Veluwe.

Verhuizing naar Vriescheloo

Haar ouders verhuisden in april 2016 van Zoetermeer naar een afgelegen boerderijtje in Vriescheloo om een rustige omgeving voor Daniëlle te creëren. In Zoetermeer verkeerde ze volgens haar vader in 'verkeerde kringen'.

Flyeractie

Donderdag hield de SAR nog een flyeractie op het Hoofdstation in Groningen. Of het vinden van Daniëlle te maken heeft met de actie is niet bekend.

'Veel vragen'

'Er zijn veel tranen gevloeid en er is een hoop blijdschap, maar we zitten ook met veel vragen', zegt haar vader. 'Ze was heel blij om ons te zien.'

Waar ze precies geweest is kan haar vader niet zeggen, omdat er nog een onderzoek van de politie loopt. 'We weten wel wat, maar niet alles. We zijn voornamelijk heel erg blij dat ze weer terug is.'

Haar vader is ervan overtuigd dat de media-aandacht eraan heeft bijgedragen dat Daniëlle weer terecht is. 'Honderd procent.'



