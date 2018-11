Rijkswaterstaat wil 'in uiterste geval' stekker uit Ring Zuid trekken

Als de impasse rondom de aanleg van de zuidelijke ringweg niet vlotgetrokken kan worden dan deinst Rijkswaterstaat er niet voor terug om de stekker uit het project te trekken.

Dat zegt hoofdingenieur-directeur (HID) Jean Luc Beguin van Rijkswaterstaat in een interview met vakblad Cobouw. Rijkswaterstaat is één van de drie opdrachtgevers voor de aanpak van de zuidelijke ringweg. De andere opdrachtgevers zijn de gemeente Groningen en de provincie.

Stekker eruit?

´We moeten zorgen dat we eruit komen en in het uiterste geval moet je de stekker eruit trekken', aldus Beguin. De HID benadrukt dat er alles aan wordt gedaan om tot een oplossing te komen.

Sinds enige tijd is er een speciale ringwegcommissie ingesteld. Die commissie moet de neuzen van de opdrachtgever en aanneemcombinatie Herepoort in dezelfde richting krijgen.

'Escalatie in positieve zin'

'De gesprekken vinden nu plaats op het hoogste niveau. We hebben in positieve zin geëscaleerd, al was het misschien aan de late kant. Het kost tijd om elkaar te leren begrijpen', zegt Beguin in het interview.

