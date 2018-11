World Cup-ticket voor Huizinga: 'Toch nog iets moois na slechte seizoenstart'

Schaatser Chris Huizinga uit Garnwerd is geselecteerd voor de eerste twee wereldbekerwedstrijden op de massastart in Japan.

De eerste keer dat hij in actie komt is over ruim een week in Obihiro in Japan. 'De World Cups halen was een doel, maar niet op de massastart', reageert Huizinga. 'Ik ging voor de 1500 meter of 5 kilometer.'

'Na een aantal slechte wedstrijden had ik er niet meer op gerekend. Maar afgelopen weekend ging het top. Dan krijg je toch nog iets moois na een slechte start van het seizoen.'

Winst in Thialf

Hij won het onderdeel afgelopen weekend bij de kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker in Heerenveen. Hij troefde onder anderen z'n ploeggenoot Douwe de Vries af.

Niet op de 1500 meter

Huizinga deed ook een gooi naar een wereldbekerticket op de 1500 meter. Daar slaagde hij niet in.

Bosker op ploegenachtervolging

Marcel Bosker werd door schaatsbond KNSB aangewezen voor de ploegenachtervolging bij de eerste twee wereldbekers, waarop hij samen met Sven Kramer en Patrick Roest rijdt. Bij de eerste manche maakt ook Douwe de Vries onderdeel uit van het team.

Bosker plaatste zich afgelopen weekend al voor de 5.000 meter.

Ntab

Dai Dai Ntab maakt onderdeel uit van de selectie voor de teamsprint, bij de tweede wereldbeker in Tomokomai. Hij miste plaatsing voor de 500 en 1000 meter.

