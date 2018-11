Omwonenden Boogplein hebben nog hoop een vragen over nieuwbouw

Drukte bij de informatieavond over het Boogplein in Winsum (Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch)

Komt er wel of geen kade? Hoe zit het met de geluidsoverlast? Hoe wordt de nieuwe winkel bevoorraad? Het is een kleine greep uit de vragen die voorbij kwamen tijdens een informatieavond over de ontwikkelingen rondom het Boogplein in het centrum van Winsum.

De bijeenkomst in zalencentrum De Hoogte was georganiseerd door de gemeente in samenwerking met de projectontwikkelaar. De laatste stand van zaken is gepresenteerd aan zo'n 100 geïnteresseerden.

Hoe zat het ook alweer?

De gemeente probeert al jarenlang iets te realiseren op het braakliggend terrein. Een groot gebouw met een supermarkt haalde de eindstreep niet. Daarom is onlangs een kleiner plan gepresenteerd. Daarvan worden steeds meer details bekend en nu ook een schetstekening.

Het Boogplein wordt ingedeeld in drie kavels:

1. Aan de Ripperdastraat komen drie vrijstaande woningen.

2. Aan het Winsumerdiep worden 18 appartementen verdeeld over twee blokken.

3. Aan het dorpsplein komt een nieuwe winkelruimte met nog een appartement (waarschijnlijk de Discus, maar de dierenwinkel is nog in onderhandeling).





Vragen

Nu er steeds meer details bekend worden hebben ook omwonende meer vragen. Zo maakt Piet Groot zich zorgen over de rest van de verbouwing en de toekomstige verkeerssituatie. 'Ik ben niet tegen het bouwplein. Maar heb nog wel vragen over de toegangswegen naar het Boogplein'.

Daarnaast wil hij dat de gemeente in het bestemmingsplan vastgelegd dat er een maximaal aantal decibel geproduceerd mag worden tijdens een evenement. 'Er zijn evenementen die het goed geregeld hebben maar soms is er wel te veel overlast. Ik heb van andere buurtbewoners gehoord dat ze dat heel erg zat zijn en overwegen te verhuizen daarom. Dat moeten we niet willen', vertelt Groot.

Ook de manier van bevoorrading van de nieuwe winkel is een vraag die leeft onder de bewoners.

De wethouder snapt de vragen. 'De buurt kijkt niet naar het totaalplaatje maar vooral wat het voor hen betekent. Dat we bijvoorbeeld moeten denken aan de inrichting van de straten', vertelt wethouder Harmannus Blok (ChristenUnie). De gemeente en de projectontwikkelaar gaat met de vragen aan de slag.

En het geluidsoverlast?

'Evenementen geven lawaai en overlast. Dat hoort ook bij een centrum. Maar uiteraard moet je daar ook grenzen aan stellen. De omwonenden kan je af en toe blootstellen aan een evenement. Maar dat moet in balans zijn en dat gaan we regelen.

De wethouder is er zeker van dat dit project de eindstreep gaat halen. 'We zijn nog nooit zo ver als nu. En ik heb er het volste vertrouwen in dat eindelijk volgend jaar de eerste paal de grond in gaat', zegt Blok.

