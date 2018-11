Deel dit artikel:













Martini Sparks lijdt bij thuisdebuut grootste nederlaag van het seizoen De basketbalsters van Martini Sparks (Foto: RTV Noord/Theo Sikkema)

De basketbalsters van Martini Sparks zijn in hun eerste thuiswedstrijd in de eredivisie tegen de grootste nederlaag van het seizoen aangelopen. Dozy BV Den Helder was in Haren met 85-41 veel te sterk.

Halverwege stond het al 15-44. Het duurde tot halverwege het eerste kwart voordat Asa Kantebeen de eerste score van de thuisploeg aantekende; 2-12. Na de eerste tien minuten stond het 9-22 en was de toon gezet voor de rest van de wedstrijd. Alle fronten tekort De speelsters van coach Joyce Siderius-Bolman schoten op alle fronten te kort en misten de energie en power om het de gasten echt lastig te maken. Korte opleving Direct na de pauze was er een korte opleving via twee driepunters van Jay-Eliza Burgos en Kantebeen, maar toen stond het al 23-46. Hierna verviel Martini Sparks weer in het spel van voor de pauze, wat zich kenmerkte door veel gemiste schoten en veel balverlies. Steeds groter De gasten waren fysiek sterker en technisch vaardiger, waardoor de nadelige kloof voor de Sparks steeds groter werd. Bij het laatste fluitsignaal stond ook de grootste achterstand op het scorebord: 41-85. Bij een eerste seizoenzege had Martini Sparks aansluiting gekregen met de concurrentie onderin, maar blijft nu zevende en hekkensluiter met nul uit vijf. Het verschil met Den Helder liep op naar vier punten. Jay-Eliza Burgos was topscorer met dertien punten. Met de eerste score van Martini Sparks in eigen hal schreef Asa Kantebeen clubhistorie