Midden-Groningen wordt lid van zonneparkvereniging

De gemeente Midden-Groningen doet met maximaal 240 zonnepanelen mee in het zonnepark SunBrouck bij Zuidbroek. De investering kost de gemeente 75.000 euro.

Het zonnepark op de voormalige crossbaan aan de Industrieweg in Zuidbroek is een particulier initiatief, waarvoor een corporatie is opgericht. Het is sinds begin dit jaar in bedrijf en moet energie leveren voor bijna 60 huishoudens. Binnenkort moet…. komen daar gebouwen van de gemeente bij.

Win-win

Wethouder Jaap Borg (VVD) is blij dat dat de commissie achter het plan staat. 'Het is heel mooi dat we op deze manier de productie van duurzame energie kunnen stimuleren', zegt Borg. Maar het is een win-win situatie denkt de wethouder. 'We verdienen onze investering binnen tien jaar weer terug.'

Het onderwerp werd donderdagavond besproken tijdens een commissievergadering van gemeenteraad van Midden-Groningen. Alle partijen zijn enthousiast over deelname van de gemeente aan het park. Lovende woorden vlogen over de tafel: van 'sympathiek', tot 'fantastisch' en 'groot voorstander'.

Spervuur aan vragen

Maar ondanks de lovende woorden werden legio vragen afgevuurd op de wethouder.

De meeste vragen komen van de fractie van de ChristenUnie. Bert van Dijk wil antwoord op negen vragen. Voornaamste zorg van de ChristenUnie is belangenverstrengeling: 'Je bent én vergunningverlener, én je doet mee in de corporatie. Hoe ga je met die rollen om?'

Maar van belangenverstrengeling is volgens wethouder Borg 'absoluut geen sprake'. 'Ten eerste zijn wij gewoon een betrouwbare overheid. Maar misschien belangrijker is dat we voor maar twintig procent in dit project zitten. Ik zie geen enkele mogelijkheid waarop we de zaak zouden kunnen manipuleren op een onbetrouwbare manier.'

Wethouder Borg neemt zijn tijd bij het beantwoorden van de vragen en zet uitgebreid de geschiedenis van het verhaal neer. Dat zorgt voor irritatie bij Van Dijk. 'Ik heb nog geen serieus antwoord gehoord op mijn vragen, maar goed ik wacht even af…'

Dat zorgt op zijn beurt voor ergernis bij Borg. 'Als dit nou een soort winstwaarschuwing is, kan ik beter zeggen dat ik uw vragen schriftelijk behandel. We zijn hartstikke serieus bezig met de materie.'

Zon breekt door

Het gekissebis is van korte duur. Na ingrijpen van de fractievoorzitter Niels Joosten van de ChristenUnie en voorzitter Hans Haze (Gemeentebelangen) breekt de zon weer door in de raadszaal. Het voorstel van het college is bijna definitief, en staat als hamerstuk op de eerste volgende raadsvergadering.

