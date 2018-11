'I am Amsterdam' in de ban; wordt het dan toch 'I am Damster'?

Wordt I am Amsterdam dan toch I am Damster? (Foto: Gemeente Appingedam/ANP Bewerking RTV Noord)

Goed nieuws voor de creatieve Damsters die de letters 'I amsterdam' willen adopteren en omtoveren tot 'I am Damster'. Een meerderheid van de raad van Amsterdam stemde donderdag in met het verwijderen van de letters uit de hoofdstad.

Appingedam stuurde vorige maandeen brief met naar het stadsbestuur van Amsterdam, waarin het aangeeft de letters graag te willen gebruiken.

'Het past precies en de letters krijgen op deze manier een milieuvriendelijk tweede leven', zei wethouder Annelies Usmany destijds.

I am Damster?

Of met het definitief uitzwaaien van de letters door de Amsterdamse raad de slogan 'I am Damster' dichterbij komt, is onduidelijk. Er zijn meer kapers op de kust om de letters in te zetten als promotiemiddel.

