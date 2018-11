Omwonenden verliezen steeds meer vertrouwen in aannemers Ring Zuid

Omwonenden van de zuidelijke ringweg in de stadswijken de Oosterpoort, De Linie en De Meeuwen hebben nog maar weinig vertrouwen in aannemer Herepoort. 'Er is gewoon teveel fout gegaan. Ik vind het een ondeugdelijk gebeuren.' Dat zegt een van de aanwezigen tijdens een bewonersavond georganiseerd door omwonenden-organisatie Omwonenden Ring Zuid Oosterpoort, De Linie, De Meeuwen (

ORZO). Andere omwonenden stemden in toen de bewoonster van de Sterrebosstraat het vertrouwenspunt ter tafel bracht.

Ingestort talud

'Het vertrouwen is weg. We denken dat het niks meer kan worden. Dat komt door de miscommunicatie en eerder gemaakte fouten', aldus de bewoonster. Met de gemaakte fouten doelt ze onder meer op het ingestorte talud bij de afrit Helpman afgelopen zomer. Door een hevige regenbui was veel zand weggespoeld waardoor het talud deels wegdreef.

Politiek was aanwezig



Naast omwonenden van de ring waren ook alle politieke partijen aanwezig bij de informatieavond. De politici hoorden de bewoners vooral aan. Vertegenwoordigers van ORZO brachten ook de compensatieregeling voor omwonenden ter tafel. Die zou wat hun betreft ruimhartiger moeten worden.

Frontlinie

'Als mensen die aan de frontlinie wonen zeggen dat ze het niet meer trekken, dan moet er een plek zijn waar ze zich kunnen terugtrekken', zegt Jos Allersma. De aannemer stelt hotelkamers beschikbaar in het geval van overlast, maar volgens Allersma verloopt het verkrijgen van zo'n kamer ook niet altijd even soepeltjes. 'Het schort daarbij ook af en toe aan de uitvoering.'



Volgens Allersma komt dan onder meer omdat omwonenden en de aannemer een andere definitie hebben van het begrip overlast. 'Wij vinden dat overlast kan worden gedefinieerd als; er is sprake van overlast wanneer bewoners overlast ervaren. Voor de aannemer is overlast pas overlast als de norm wordt overschreden. Hun norm, niet onze norm.'

Hoe krijg je het vertrouwen terug?

De aanwezige bewoners denken dat het vertrouwen pas terug gewonnen kan worden als er goed met elkaar wordt gesproken. Ook moet er meer aandacht komen voor omwonenden. 'Op dit moment lijkt het alsof de belangen van de automobilist op nummer 1 staan. In plaats van onze belangen.'

Moet de gemeenteraad actiever zijn?

Toch worden ook de aanwezige raadsleden aangesproken op hun taak. Zo vindt niet iedereen dat de raadsleden voldoende druk uitoefenen om de aanpak van de Zuidelijke Ringweg in goede banen te leiden.

'Als na een half jaar blijkt dat het verkeerd gaat, dan is er toch echt iets fundamenteel mis gegaan. Als ik thuis een badkamer in drie weken kan verbouwen, maar dat duurt ineens zes weken, dan sta ik toch ook op om te vragen hoe dat zit.'



De aanwezige politici lieten weten dat ze er alles aan doen om het project in goede banen te leiden en dat ze de wethouder al eerder hebben aangesproken op een betere communicatie richting omwonenden.

Wethouder blijft zitten

De optie van een bewoner om verantwoordelijk wethouder Paul de Rook (D66) naar huis te sturen wordt in elk geval niet omarmd door de aanwezige politici. Maar dat er iets moet gebeuren is ze wel duidelijk geworden na de informatieavond.



