Eemsmond haalt miljoenen uit de kas voor versterking school

De gemeente Eemsmond moet vier miljoen euro uit haar reserves halen om de versterking van de Nieuwe School in Uithuizen te kunnen betalen.

De school is één jaar oud, maar er heeft nog geen kind in gelopen, omdat het gebouw onveilig is.

Maximaal versterken

In de school zit een breedplaatvloer van het type dat ook gebruikt is in de ingestorte parkeergarage in Eindhoven.

Eemsmond wil geen enkel risico nemen, en het gebouw maximaal versterken. De school wordt compleet gestript en voorzien van een staalconstructie, om alle naden tussen de vloeren te steunen.

Bijkomende kosten

De werkzaamheden zelf kosten drie miljoen euro, maar daar komen onder meer nog onderzoekskosten en uitgaven voor juridische bijstand bij. Daarom moet Eemsmond haar reserves vrijwel helemaal uitputten, vlak voor de fusie met Bedum, De Marne en Winsum.

Eemsmond verwacht straks nog iets meer dan vijf ton in de algemene reserve te hebben, wat als onvoldoende aangemerkt kan worden door de provincie. Door de fusie met de drie andere gemeenten, levert dit echter geen directe problemen op.

Maar de nieuwe gemeente Het Hogeland begint hierdoor wel met een aanzienlijk minder grote algemene reserve.

'Doet heel erg zeer'

De raad ging donderdagavond dan ook met flinke tegenzin akkoord met het voorstel.

VVD-raadslid Lammert Westerhuis: 'Het kost vier miljoen, en dat is verschrikkelijk veel. Dat doet me heel erg zeer. We hebben nauwelijks nog reserves over. Maar ik hoop dat er weer wat terugkomt, anders is het een zware strop voor deze gemeente.'

Terugkrijgen

Wethouder Harald Bouman (Gemeentebelangen) heeft goede hoop dat Het Hogeland een aanzienlijk deel van het geld terugziet:

'Dankzij fiscale voordelen, kunnen we waarschijnlijk zo'n 1,3 miljoen euro terugkrijgen. Het beheer van de school komt dan in handen van een stichting. En daarnaast hopen we van het Rijk en de verzekering van de aannemer compensatie te krijgen.'

'Kun je niet bedenken'

Voor Bouman was het de laatste vergadering, want begin volgende maand wordt hij burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. Hij had twaalf jaar geleden, toen hij als raadslid begon in Eemsmond, niet verwacht dat hij op de valreep vier miljoen euro moet uitgeven voor versterking van een gloednieuw gebouw:

'Dit kun je niet bedenken, dat zou geen enkele wethouder zich kunnen bedenken. Het is een hard gelag om dit van de raad te moeten vragen. Maar het belangrijkste is dat de kinderen vanaf het nieuwe schooljaar gebruik kunnen maken van een prachtige school.'

Verdeling binnen VVD

Ook opvallend is het feit dat de VVD vóór stemde, terwijl lijsttrekker Stefan van Keijzerswaard van VVD Het Hogeland dit enkele weken geleden nog 'schijnzekerheid' noemde. Hij wilde meer onderzoek.

De partij is hier dus intern over verdeeld, want Westerhuis ging als raadslid van Eemsmond toch mee met het college: 'Meer onderzoek duurt te lang, dat wil ik niet. Ik ben nu VVD-raadslid in Eemsmond, hij is lijsttrekker van de VVD in de nieuwe gemeente Het Hogeland.'

Naar verwachting beginnen de werkzaamheden rond de versterking begin volgend jaar. Vanaf het nieuwe schooljaar moeten de kinderen les krijgen in de Nieuwe School.

