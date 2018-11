Bouman vertrekt van Noordpolder naar Noordoostpolder

Na twaalf jaar heeft wethouder Harald Bouman (Gemeentebelangen) donderdagavond afscheid genomen van de gemeente Eemsmond.

Bouman wordt op 10 december geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Noordoostpolder, in Flevoland.

Versterking school

De scheidend wethouder begon in 2006 als raadslid van de lokale partij. Toen al werd gesproken over de samenvoeging van de basisscholen in Uithuizen.

Bij zijn laatste vergadering donderdag stond dat onderwerp opnieuw op de agenda, ditmaal in de vorm van de versterking van de Nieuwe School Uithuizen, waar de basisscholen straks in komen te zitten.

Burgemeester Marijke van Beek gaf de toekomstige burgemeester een klein advies: 'Veel van jouw succes is afhankelijk van je eigen mensen. Blijf buiten de politiek en zet in op eensgezindheid.'

Geraakt

Bouman is dankbaar en laat weten een hoop geleerd te hebben van zijn jaren in Eemsmond. Hij is vooral geraakt door zijn vrouw en kinderen, die samen met hem naar Flevoland willen:

'Dat raakt je als vader en als mens in het algemeen. Ik mag een stap maken in mijn carrière. Dat vraagt een groot offer, niet alleen van mijzelf, maar ook van mijn gezin. En ik ben trots dat we deze stap samen mogen maken.'

