Brandweer rukt twee keer uit voor dezelfde brand in Nieuw-Buinen De brandweer aan het werk in Nieuw-Buinen (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

De brandweer moest in de nacht van donderdag op vrijdag twee keer uitrukken voor brand in multifunctioneel centrum 't Aailand in Nieuw-Buinen.

De inwoners van achttien appartementen in de omgeving moesten hun huis verlaten. De brand brak rond kwart over één in de nacht uit. 'We hadden het snel onder controle en zijn rond vijf uur weggegaan', zegt Marcel Kuper van de brandweer. 'Maar toch laaide het weer op onder het dak. Maar nu hebben we het goed onder controle, we zorgen ervoor dat het niet weer oplaait.'