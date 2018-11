AD: 'Ommelander Ziekenhuis Groningen in landelijke top tien'

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda behoort volgens het Algemeen Dagblad tot de tien beste streekziekenhuizen van het land. Het staat op de achtste plek in de lijst die de krant vrijdag publiceerde.

Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal bungelt in de onderste regionen van de lijst; het staat op plek 42 van 44 beoordeelde ziekenhuizen. Alleen de ziekenhuizen in Hoogeveen en Emmen - net als Refaja onderdeel van zorggroep Treant - scoren lager in de lijst van het AD.

Het beste streekziekenhuis van het land staat volgens de lijst in Terneuzen: ZorgSaam.

Hoe komt de lijst tot stand?

Voor de totstandkoming van de ranglijst heeft het AD ziekenhuizen langs de meetlat gelegd en getoetst op 36 criteria. Daarbij wordt gekeken naar gegevens over vorig jaar, die door de ziekenhuizen zelf zijn aangeleverd. Ze zijn verplicht die openbaar te maken.

Geopend door de koning

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda is pas enkele maanden open en werd afgelopen week officieel geopend door koning Willem-Alexander.

