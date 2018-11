Ruim 300 kilometer lange stroomkabel komt aan land

De 325 kilometer lange stroomkabel die de Eemshaven verbindt met Denemarken komt is vrijdagochtend aan land gekomen. Dat gebeurde met behulp van een kabeltransportschip en een aantal begeleidende schepen.

De zogeheten cobra-kabel zorgt ervoor dat Nederland en Denemarken groene stroom kunnen uitwisselen.



Windenergie

Zo kan er bijvoorbeeld windenergie geïmporteerd worden uit Denemarken. Op momenten dat er weinig wind is in Denemarken, kan daar juist Nederlandse energie worden geëxporteerd. De kabel moet in de tweede helft van 2019 in bedrijf zijn.

De transformatoren die nodig zijn werden afgelopen maart al in de Eemshaven geplaatst.

