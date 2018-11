Rondje Groningen: bedankt Mike te Wierik!

Ook bij voetbal moet er gelachen kunnen worden, nietwaar? En in Assen hebben ze niet geleerd van Appingedam.

1) Regiotoppers

Alles om goed voor de dag te komen bij de Eurocup in Delfzijl. Succes, jongens!



2) Kernenergie

Elk nadeel 'hep' zijn voordeel?

3) Geen kastje maar een lantaarnpaal

In Appingedam stonden er nog kabelkastjes op de oprit, maar dit in Assen is toch wel van een andere orde.

4) Een optische illusie

Niets is wat het lijkt. Of hebben we te maken met een verspringtalent?



5) Dag van de uitvinders

Het is de Dag van de uitvinders. Stadsomroep OOG TV vraagt voorbijgangers wat zij uit willen vinden....



6) Voetbalhumor

Alleen de aanvoerder komt hiermee weg.



7) Kloar in Stad

En op naar Drenthe, waar ze mogen uitrusten van het werk in Groningen.



