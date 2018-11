Lopend Vuur: Volgens mij is die nieuwe ringweg over tien jaar nog niet klaar

De problemen rond de aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen houden Stad en Ommeland al een tijd lang bezig.

Omwonenden beginnen inmiddels te morren. Tijdens een bewonersbijeenkomst donderdagavond lieten ze weten nog maar weinig vertrouwen te hebben in aannemer Herepoort.

'Het vertrouwen is weg. We denken dat het niks meer kan worden. Dat komt door de miscommunicatie en eerder gemaakte fouten', aldus een bewoonster.

Stekker

Rijkswaterstaat, één van de opdrachtgevers van de aanpak van de zuidelijke ringweg, liet eerder deze week weten desnoods de stekker uit het project te trekken, als de aanleg niet kan worden vlotgetrokken.

Rijkswaterstaat benadrukt in een interview in vakblad Cobouw overigens wel dat er alles aan gedaan wordt om tot een oplossing te komen, maar vooralsnog ligt de aanpak grotendeels stil.

