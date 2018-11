Dit weekend in Groningen: rondkijken in het ziekenhuis en wie heeft de mooiste lampion?

Elke week zetten we een aantal leuke tips op een rij voor het weekend. Er is immers altijd wat te doen in onze mooie provincie, zeker dit weekend met Sint-Maarten.

Heb je al wel snoep in huis gehaald trouwens? Onze beste tip: snel nog even doen, niet vergeten!

Open Dag in het OZG

Je moet niet te vaak in het ziekenhuis komen, maar zaterdag kun je toch een kijkje nemen bij het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda. Van 10:00 tot 15:00 uur ben je welkom om een blik te werpen bij onder andere de IC, kraamsuite en gipskamer.

Binnenloeren bij duurzame huizen

Hoe maak je je huis duurzaam? Wat moet er allemaal gebeuren en wat merk je er in de praktijk van? Het zijn vragen die je aan huiseigenaren kunt stellen tijdens de Duurzame Huizen Route 2018. Je kunt onder andere in Haren, Harkstede, Warffum, Zuidhorn, Ten Post, Oldehove en Zuidbroek kijken. Op de website vind je de openingstijden en alle adressen.



Sint-Martinusoptocht in Stad

Het is weer Sint-Maarten! Maar wie heeft de mooiste, zelfgemaakte lampion? Dat wordt zaterdagmiddag bekend in de Matinikerk in Stad, verdeeld over verschillende leeftijdscategoriën. Daarvoor is er een lampionnenoptocht die vertrekt bij de Nieuwe Kerk. Wil je meelopen? Meld je dan om 16:00 uur en neem natuurlijk je mooiste lampion mee.



Super Sunday

Het is zondag flink raak qua sport in Groningen. Niet alleen is er de kraker FC Groningen - SC Heerenveen om 12:15 uur, maar daarna speelt Donar om 15:00 uur in Martiniplaza tegen Apollo Amsterdam en direct daarna is om 18:00 uur Lycurgus te zien in de topper tegen Draisma Dynamo uit Apeldoorn. Je zou dus alle wedstrijden achter elkaar kunnen bekijken.

Geen fan van voetbal, basketbal of volleybal? Misschien is het Turngala in Leek dan nog wat voor je? Olympisch kampioen Sanne Wevers komt ook.

Oude foto's bekijken en inscannen

Heb je nog oude foto's liggen uit de omgeving van Stadskanaal of uit Zuidoost-Groningen? Neem ze dan zondagmiddag mee naar inbrengmiddag van het Streekhistorisch Centrum (SHC) in Stadskanaal. Er zijn duizenden foto's te bekijken, maar je kunt ook je eigen foto's van vroeger laten inscannen of inleveren. Het maakt niet uit hoe oud ze zijn.

Fijn weekend en succes met lopen!