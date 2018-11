Drie dagen Sint Maarten: wanneer gaat de deur open?

'Doe gewoon die deur open voor de kinderen, het blijft een kinderfeest.' Maar ook: 'De deur blijft op zaterdag en maandag dicht, 11 november is de dag.'

De discussie dit jaar over Sint Maarten houdt de gemoederen aardig bezig, ook bij ons op Facebook.

Waar gaat het om?

Sint Maarten wordt altijd gevierd op 11 november, maar valt dit jaar 11 november op een zondag. Dat roept vraagtekens op in verband met de zondagsrust en winkels die op zondag gesloten zijn (of juist niet).

'Het is al jaar en dag zo dat er niet op zondag wordt gelopen', reageert Liesbeth Moesker bij ons op Facebook. Anderen zeggen juist weer dat er altijd op zondag gelopen is.

De discussie is inderdaad van alle tijden, constateerde Dagblad van het Noorden. In 1979 stond er al in de krant: 'Sint Maarten kan drie dagen duren'. Maar het is niet zo dat de zondag altijd vermeden is, sterker nog: het hangt van de plaats af, zo blijkt.

Wanneer wordt er nou gelopen?

Het opvallende is dat wens en realiteit uit elkaar lijken te liggen. De meeste mensen willen Sint Maarten gewoon lopen op zondag, zo bleek uit een eerdere Lopend Vuur. Van de 6701 stemmen zei ongeveer 72% dat zondag dé dag is.

Uit een overzicht die onze redactie maakte op basis van tientallen tips van Groningers blijkt echter dat de meeste buurten/dorpen op zaterdag of maandag lopen.

Argumenten

'De winkels zijn ook gewoon open en waarom dan moeilijk doen over Sint Maarten', vraagt Jeannette Kruizinga zich af bij ons af op Facebook. 'De 4 Mijl is op zondag, Martiniplaza houdt evenementen en voetbalwedstrijden zijn ook op zondag', zegt Bianca Tuinstra.

Het zijn niet de enige geluiden. Daarnaast wordt afgevraagd waarom ook winkeliers bepalen wanneer het Sint Maarten is: 'Ook dit is een commercieel gebeuren geworden', aldus Anita Hamminga.

Aan tegenreacties geen gebrek. Als argumenten worden de zondagsrust aangevoerd, nostalgie ('we lopen nooit op zondag, dat is juist de traditie') en het feit dat winkeliers ook een dag rust mogen hebben.

'Je mag op zondag ook niet met folders langs de deuren of met een collectebus', zegt Erika Welp nog. (Even nazoeken leert ons dat dit afhangt van de gemeente overigens.)

'Een bende'

De verdeeldheid zorgt in elk geval voor frustratie en onbegrip. En daar zit ook een groot pijnpunt.

'Waarom is er niet per gemeente één dag gekozen?', vraagt Hilda Schuitema af. 'De wijken maken er een bende van door het advies van de gemeente om op maandag te lopen naast zich neer te leggen', reageert Geesje Wright.

Blijft de deur dan gesloten?

In hetzelfde Lopend Vuur geeft 52% aan dat de deur alleen op zondag opengaat, slechts iets meer dan 12% doet de deur op alle dagen open.

Dit onderscheid stuit mensen tegen de borst: 'Ik hoop niet dat arme kindertjes bij enkele deuren gezeur krijgen: tja we vieren het op een andere dag', aldus Aukje Buurlage. 'De meeste volwassenen maken er nu weer drama om', constateert Annet Haneman-Meijer.

Gelukkig voor de lopers zijn er ook mensen die drie dagen snoep geven. 'Het maakt mij niks uit wanneer ze komen', reageert Ilona van der Molen. 'Ik vind het altijd geweldig als die kleine kindjes bij de deur staan te zingen.'

