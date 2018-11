Buijs houdt vast aan winnend elftal FC Groningen (update)

FC Groningen treedt zondagmiddag in eigen huis tegen Heerenveen aan met hetzelfde elftal dat vorige week won van Excelsior.

Dat betekent dat Mimoun Mahi en Mateo Cassierra opnieuw het aanvalsduo vormen. Alle selectiespelers zijn fit.

Zelf het spel maken

Na de winst tegen Excelsior en hoopgevend spel in de verloren wedstrijd tegen koploper PSV wil Buijs zondag tegen de Friezen zelf het spel maken. De club trainde vrijdag besloten.

Hekkensluiter

Groningen won vorige week op bezoek bij Excelsior (2-4) de tweede wedstrijd van het seizoen, maar staat desondanks nog op de achttiende en laatste plaats. Heerenveen is negende.

Derby

'Het is wel een keer lekker om drie punten te pakken. Dan is er ook een keer tijd voor een lolletje', zegt aanvoerder Mike te Wierik een dag voor de wedstrijd. 'Maar we hebben wel gewoon hard getraind deze week.'

'Ik kom hier natuurlijk niet uit de buurt', zegt de Twent Te Wierik. 'Maar het is tegen Heerenveen wel gewoon een derby; dat zijn vaak de mooiste wedstrijden om te spelen.'

'Tijd dat we thuis gaan winnen'

Aanvaller Mimoun Mahi blikt vol vertrouwen naar de wedstrijd tegen Heerenveen. 'Ik heb nog niet heel vaak van ze verloren. En het wordt ook wel weer een keer tijd dat we thuis gaan winnen.' Dat lukte Groningen dit seizoen nog niet. De overwinningen op De Graafschap en Excelsior waren beide keren uit.

Vorig seizoen scoorde Mahi twee keer in het duel tegen Heerenveen, dat in 3-3 eindigde. Hij wist toen net dat hij voor de eerste keer vader zou worden. 'De kleine is voor het eerst in het stadion; dan kan ze lekker naar papa kijken.'

'Speciale wedstrijden'

Danny Buijs staat zondag voor het eerst als trainer van FC Groningen langs de zijlijn, in de noordelijke derby tegen Heerenveen. 'Je merkt aan alles op en rond de club dat dit speciale wedstrijden zijn. Dat weet ik ook uit het verleden.'

'We willen gewoon drie punten pakken. Maar dat zo'n wedstrijd iets extra's teweeg kan brengen, dat beseffen we ook wel. Voor mijn gevoel heb ik al veel te lang moeten wachten op de eerste thuisoverwinning, ik hoop dat we die zondag gaan pakken.'

Buijs was een van de twee doelpuntenmakers van Groningen in de eerste officiële wedstrijd in het huidige stadion, tegen Heerenveen. Erik Nevland maakte de andere goal. 'Ik deed alsof het een heel bijzondere goal was, maar het was gewoon een simpel intikkertje', herinnert Buijs zich zijn doelpunt. 'Ik vierde het uitgebreid met de Z-side, kan ik me nog herinneren.'

FC Groningen Live

FC Groningen-Heerenveen begint zondagmiddag om 12.15 uur. FC Groningen Live op Radio Noord begint om 12.00 uur. Stefan Bleeker levert commentaar vanuit het stadion. Presentator Oetse Eilander en analist Martin Drent verzorgen de voor- en nabeschouwing vanuit de studio.

De wedstrijd is online te volgen via een liveblog op de website.

