Man die ex-vrouw 'ware nachtmerrie' bezorgde hoort celstraf eisen

'Papa, je maakt mama toch niet dood?' Het achtjarige zoontje van een vrouw uit Ten Boer was er in juni getuige van hoe zijn moeder werd mishandeld en bedreigd door haar ex-man.

Voor het verkrachten en gijzelen van zijn ex hoorde de 42-jarige man uit Garrelsweer vrijdag een celstraf van zes jaar eisen. De officier van justitie sprak van 'een ware nachtmerrie'.

Gevlucht naar de buren

Het slachtoffer werd in januari 2015 en juni 2018 in haar woning verkracht, mishandeld en bedreigd.

De vrouw vluchtte in juni in de vroege ochtend met haar beide kinderen op blote voeten naar de buren. Ze was vijf uur in haar woning vastgehouden en verkracht door haar ex-man. Haar oudste zoon van acht was nog in haar slaapkamer gekomen, omdat die zich ziek voelde.

De man was die nacht de woning binnengekomen met een sleutel die hij eerder uit haar auto had weggenomen. De relatie was drie jaar eerder beëindigd en hij voelde zich nog steeds gekrenkt.

Persoonlijkheidsstoornis

Hij bekende de feiten deels, maar bagatelliseerde ook. De man is psychisch onderzocht. De psycholoog vond dat door persoonlijkheidsstoornissen de feiten in verminderde mate kunnen worden aangerekend. Het advies is een behandeling.

De officier van justitie vond de zaak te ernstig voor een deels voorwaardelijke celstraf. Zij eiste ook een contactverbod met het slachtoffer, dat inmiddels is verhuisd. Ook eiste zij het betalen van een schadevergoeding van ruim 9000 euro.

Over twee weken volgt de uitspraak.