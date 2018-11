Steeds minder Groningers in het Nederlands Elftal

Hans Hateboer in het shirt van Oranje. (Foto: ANP)

Bondscoach Ronald Koeman heeft de selectie van Oranje bekendgemaakt voor de wedstrijden tegen Frankrijk en Duitsland. Wat opvalt is dat Hans Hateboer thuis mag blijven.

De Beertster zat nog wel bij de voorselectie, maar Koeman denkt hem nu niet nodig te hebben. Het is voor het eerst dat de verdediger van Atalanta Bergamo door Koeman is thuisgelaten. FC Groningen-keeper Sergio Padt zat dit keer al niet niet bij de voorselectie.

Debutant

Zo is de enige overgebleven Groninger bij Oranje Jeroen Zoet (PSV). Oud-FC'ers Virgil van Dijk (Liverpool) en Marco Bizot (AZ) mogen zich ook in Zeist melden. Koeman kiest voor één debutant in de selectie, de 20-jarige Javairô Dilrosun, die bij het Duitse Hertha BSC speelt.

Programma

Oranje speelt op 16 november in de Rotterdamse Kuip tegen Frankrijk. Daarna reist de ploeg af naar Gelsenkirchen, waar op 19 november de Duitsland-Nederland op het programma staat.

Jong Oranje

Twee FC Groningen-spelers maken hun debuut in de selectie van Jong Oranje: doelman Jan Hoekstra en verdediger Deyovaisio Zeefuik. Het team wordt getraind door voormalig FC-coach Erwin van de Looi.

