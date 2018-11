Ger Warink in de mini-Twij Deuntjes zundag tussen 10 en 11:30

Twij Deuntjes 11 november 2018

Edwin Jongedijk – Johan

Damster Wichter – Suntermeertenlaidje

Wia Buze – Laifde

Klaas Spekken - Hommel de bommel

High Temperature - Mien laiverd

Element of Crime – Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin

Gurbe Douwstra – As t myn tyd is

Het Zesde Metaal – In de Vlaamse Velden

Ger Warink – Zundagmörn

Jan de Wilde – Wals met Mathilda

Woarom Nait – Aine veur de heren

Mary Gauthier – The war after the war

Marlene Bakker – Astoe t zain haarst

Twijde haalf Uur:

Bert Hadders & De Nozems - Beloofde laand

Törf - Sunter Meerten

De Stroatklinkers - Zunder die

Emily Gahan – Schrödinger's Letter

Erwin de Vries - Wie

Die Grenzgänger – Spielmann

Jan Henk de Groot – Ik vernuver mie wel