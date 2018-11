Komst Wunderline stap dichterbij: 'Duitsland bereid om mee te betalen'

De Wunderline, de snelle spoorlijn tussen Groningen en Bremen, lijkt een stap dichterbij te zijn.

Gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) zegt dat de Duitse overheden bereid zijn mee te betalen aan het realiseren van de lijn.

Stap voorwaarts

'Dat betekent concreet dat de aanvankelijke scepsis omgezet wordt in een financieel commitment', zegt Staghouwer. 'De Wunderline-plannen kunnen nu concreet worden, dat is een fantastische stap voorwaarts.'

Die scepsis tegen de Wunderline was er vooral bij de deelstaat Niedersachsen en de Bundstag in Berlijn, de Duitse overheden die een deel van de Wunderline moeten gaan betalen.

Overeenkomst

Volgens Staghouwer wordt er in februari 2019 een overeenkomst ondertekend, die laat zien dat deze Duitse overheden daadwerkelijk bereid zijn een financiële duit in het zakje te doen.

'In Duitsland werkt het politieke systeem iets anders', stelt hij. 'Als men daar iets ondertekent, wil dat zeggen dat ze echt bereid zijn financieel bij te dragen. Dat is een ongelooflijk belangrijk signaal.'

Beren op de weg

Toch zijn er nog voldoende beren op de weg voordat de Wunderline daadwerkelijk is gerealiseerd. Zo bleek in oktober vorig jaar uit onderzoek dat de bodem in delen van Oost-Groningen te zwak is om de gewenste snelheid van 140 kilometer per uur te kunnen halen.

Daarnaast is de in 2015 kapotgevaren Friesenbrücke een hindernis. Het streven van de Deutsche Bahn is om in 2024 een nieuwe brug over de Ems te leggen. Maar dat is een onzekere factor, zo erkent ook Staghouwer.

'Dat blijft wel een dingetje. De minister van Niedersachsen heeft gelukkig een stevige uitspraak gedaan dat de brug in 2024 klaar moet zijn. Ook dat proberen we in februari volgend jaar te ondertekenen. Daarna ga ik er verder mee aan de slag.'

Optima forma

De provincie Groningen heeft 85 miljoen euro gereserveerd voor het realiseren van de Wunderline. Voormalig staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) zegde in 2013 vanuit het Rijk 17 miljoen euro toe. Hoeveel de Duitse overheden willen bijdragen, durft Staghouwer nog niet te zeggen.

In 2013 maakte toenmalig gedeputeerde Mark Boumans (VVD) bekend dat de Wunderline in optima forma ruim 400 miljoen euro moet gaan kosten.

