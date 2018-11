Test jouw kennis van de Derby van het Noorden

Voor de 31ste keer treffen FC Groningen en SC Heerenveen elkaar zondag in Grunnen. Wij leggen jullie tien vragen voor over de historie van FC Groningen-SC Heerenveen.

Weet jij bijvoorbeeld nog wie de tweede goal maakte in de openingswedstrijd in de Euroborg tegen onze Friese buren? Of wie in eigen huis voor het laatst de nul hield tegen SC Heerenveen?

Doet de quiz het niet? Klik dan op deze link.

