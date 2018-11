Acantus 'wint' Schimmelschandpaal van de SP

Woningcorporatie Acantus heeft de Schimmelschandpaal van de SP 'gewonnen'. Volgens de socialisten is Acantus de grootste smeerpoets van Nederland.

De Schimmelschandpaal wordt uitgereikt aan de woningcorporatie met de meeste klachten over schimmel en die er volgens de stemmers het minst aan wil doen. Over Acantus kwamen bijna 400 klachten binnen bij de SP. 'De klachten zijn enorm. Het is werkelijk waar om je kapot voor te schamen', aldus de partij.

Top drie



Afgelopen maandag maakte de SP de top drie bekend. Acantus stond samen met corporaties Vestia en Nijestee in de 'top drie'.

'Acantus wint dit met ruime afstand', meldt de SP nu. 'Nijestee en Vestia volgen op afstand, hoewel het daar ook heftig is.'

Bij de 'uitverkiezing' hoort ook een vier meter hoge schimmelpaal. Die is maandagochtend uitgereikt aan de woningcorporatie.

Onterecht



De woningcorporatie kan zich niet vinden in de uitreiking. Directeur Anita Tijsma laat weten dat Acantus juist veel doet aan de problemen met schimmel. 'Schimmel hoort niet thuis in huizen, maar wij ontkomen er niet helemaal aan. Acantus heeft veel oudere huizen en daarom hebben wij ook een groot investeringsprogramma.'

Tijsma vervolgt: 'Wij gaan 2700 huizen nieuw bouwen en vierduizen woningen renoveren. Dat moet absoluut bijdragen aan het verminderen van schimmel.'

