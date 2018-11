Deel dit artikel:













Man in arm gestoken tijdens nachtelijke wandeling met hond Man in arm gestoken tijdens nachtelijke wandeling met hond (Foto: SXC/Imaspy (Creative Commons))

Een Stadjer is donderdagnacht tijdens het uitlaten van zijn hond in zijn arm gestoken. Dat gebeurde op de Brederostraat in Groningen.

Daar kreeg hij het aan de stok met een buurtbewoner. De man stak het slachtoffer vervolgens met een scherp voorwerp in zijn arm. Ziekenhuis De verdachte is aangehouden. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis, maar maakt het naar omstandigheden goed. De politie zoekt nog getuigen van het incident, dat rond 00.30 uur plaatsvond.