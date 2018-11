Feel Good Groningen: voor je dagelijkse portie positief nieuws

De hond heeft vijftien mooie puppy's, je schoonmoeder van tachtig heeft haar rijbewijs gehaald of de eerste aardbeien zijn gesignaleerd. Allemaal berichtjes waar we blij van worden. Toch?

Voor die berichten bestaat vanaf vrijdag: Feel Good Groningen, een facebookgroep voor en door 'blije' Groningers.

Want daar hebben we nou echt zin in. Een positieve pagina, waar iedereen met een leuk, blij, positief verhaal terecht kan. Gewoon: omdat de wereld al naar genoeg kan zijn.

Hoe werkt het?

Iedereen mag lid worden van onze groep en heb je een positief bericht in de breedste zin van het woord?

Plaats hem dan vooral. Vinden we leuk!

Azijnpissers en beroepschagrijnen...

Die zijn niet welkom. En nee, we steken niet de kop niet in het zand, maar als we met z'n allen nou eens wat positiviteit de wereld in gooien, dan worden we daar misschien nog wat blijer van.

Feel Good Groningen is een initiatief van RTV Noord en is te vinden via Facebook.