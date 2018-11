Sportclubs in Stad gaan allemaal hetzelfde betalen

De sportclubs in Groningen gaan allemaal hetzelfde betalen voor het gebruik van velden, kantines en kleedkamers. De gemeente en de verenigingen hebben na jarenlang overleg overeenstemming bereikt.

'We gaan alle verenigingen op dezelfde manier behandelen', aldus Bram Reudink van de Sportkoepel Groningen. En daarmee gaat een langgekoesterde wens van de clubs in vervulling.

'Bepaalde verenigingen hadden regelingen getroffen met de gemeente waardoor ze goedkoper uit waren dan andere verenigingen. Daardoor ontstond er een oneerlijke concurrentiepositie.'

Gelijk speelveld

En die bijzondere regelingen zijn nu afgeschaft. 'Daardoor speelt iedereen nu op een gelijk speelveld', vertelt verantwoordelijk wethouder Paul de Rook. 'Dat betekent dat sommige verenigingen er op achteruit gaan, en anderen weer op vooruit. Maar we zijn blij dat de clubs hebben aangegeven dat er nu voorwaarden liggen waarmee ze uit de voeten moeten kunnen.'

Uitdaging

Er zijn dus verenigingen die er financieel op achteruit gaan nu ze meer moeten betalen, zoals Be Quick, FC Lewenborg, Groen Geel en HFC uit Hoogkerk. Deze clubs maken vooralsnog dan ook een pas op de plaats.

Reudink: 'Het moge duidelijk zijn dat deze clubs in het verleden wel die bijzondere regelingen hadden. Voor deze verenigingen is het een uitdaging om de begroting zo aan te passen dat ze geen financiële risico's lopen.'

Gesprek, of discussie

De regelingen die de clubs in kwestie destijds hebben getroffen, staan zwart op wit. 'De gemeente zal de gemaakte afspraken moeten nakomen. Dus uiteindelijk zullen ze er met die vereniging uit moeten komen in een goed gesprek, of er volgt een pittige discussie over naleving van het contract', aldus de voorzitter van de Sportkoepel Groningen.

Naar de rechter?

De sportkoepel sluit eventuele juridische procedures niet uit. Ook wethouder Paul de Rook houdt rekening met een gang naar de rechter. 'Dat zou natuurlijk kunnen. Maar we zijn in gesprek en we proberen tot een redelijke overeenkomst te komen. Het is natuurlijk best ingrijpend, want de huur die je voor velden en de kantine betaalt zijn vaak de grootste kostenposten. Dus als daar verandering in komt, dan moet je het daar goed met elkaar over hebben.'

