Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ruim 1200 huizen in Stad moeten mogelijk versterkt worden Archieffoto van schade (Foto: Jos Schuurman / FPS)

In de stad Groningen staan 1.205 woningen die langdurig een licht verhoogd risico lopen bij een zware aardbeving, ook als de gaswinning wordt afgebouwd. Dat staat in het plan voor de versterking van huizen in het aardbevingsgebied.

Dat betekent dat ze mogelijk versterkt moeten worden, afhankelijk van de uitkomst van een inspectie. De huizen staan vooral aan de noordoostkant van de stad, zo blijkt uit een kaartje in het plan. De woningen moeten allemaal worden bekeken, beoordeeld en indien nodig versterkt.

Merendeel van de meldingen De stad Groningen is formeel geen aardbevingsgemeente, maar heeft al langer te maken met de gevolgen van de gaswinning. Zo komt het merendeel van de schademeldingen uit de stad. Dat komt vooral omdat het een dichtbevolkt gebied is. Norm Naast de huizen die langdurig een licht verhoogd risico lopen, zijn er ook nog 796 adressen die op dit moment een licht verhoogd risico lopen. In de komende jaren kan een deel van de woningen in die laatste categorie aan de norm gaan voldoen als de gaswinning afneemt en daarmee het dreigingsniveau. Lees ook:

- Ons dossier over de aardbevingen in Groningen