Middagsluiting bij Werkplein Fivelingo is van de baan

Het voornemen om de balies van Werkplein Fivelingo in Delfzijl 's middags te sluiten, is teruggedraaid. Dat laten interne bronnen weten aan RTV Noord.

Volgens het Werkplein zelf gaat het om een 'communicatiefout'.

Verwijderd van website

Vorige week stond op de website van Werkplein Fivelingo dat het bezoekadres aan de Singel in Delfzijl vanaf maandag 5 november 's middags dichtgaat. Een woordvoerder laat weten dat de balies kampen met een personeelstekort, waardoor ze de bezetting niet rond krijgen en de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

Opvallend genoeg verwijderde Werkplein Fivelingo dit bericht van haar website, nadat RTV Noord hierover publiceerde.

Wist niets van

De wethouders van Delfzijl, Appingedam en Loppersum waren niet op de hoogte van het voornemen, zegt bestuursvoorzitter Meindert Joostens (Delfzijl).

'Ik wist absoluut niet dat dit onderwerp van gesprek was. Ik vind dit heel apart. Wij willen niet dat het werkplein 's middags dicht gaat, om de dienstverlening voor onze inwoners zo goed mogelijk op peil te houden.'

De directie van Werkplein Fivelingo zegt dat het een communicatiefout was van een medewerker. Een personeelslid zou het bericht over de middagsluiting overal hebben gepubliceerd, terwijl er nog geen formeel besluit was genomen.

Teruggedraaid

Interne bronnen laten echter weten dat het op hogerhand is teruggedraaid. Het is vanwege enkele ziektegevallen op dit moment lastig om de bezetting van twee kantoren (Delfzijl en Appingedam) op pijl te houden, vandaar het voornemen om de openingstijden te verkorten.

Joostens laat weten dat er geen gebrek aan personeel is. Er zijn volgens hem op dit moment net zoveel mensen in dienst om de balies goed te bemannen als in andere jaren.

De wethouder zegt de gang van zaken te bespreken met de directie.

Het kantoor aan de Singel in Delfzijl is van maandag tot en met donderdag geopend tot half vijf, vrijdag tot half één.

