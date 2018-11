Stemmen als zzp'er, waar let je dan op?

De doorsnee zelfstandig ondernemer interesseert zich maar matig voor gemeentepolitiek, stelt NoordZaken-expert en zzp-voorman Frank Alfrink. Misschien dat het komt doordat ondernemers de gemeente associëren met vervelende regeltjes.

Maar de gemeente is voor veel zaken erg belangrijk voor ondernemers en dus ook voor zzp'ers. Lees dus de partijprogramma's en ga stemmen, roept Alfrink op.

Door Frank Alfrink

Lokale politici nemen namelijk besluiten over veel zaken die ondernemers aangaan. Zo gaan zij over potentieel miljoenen euro's aan omzet voor zzp'ers en mkb-ondernemers. Hoe zorg je er als ondernemer in de gemeente Groningen voor dat er naar je wordt geluisterd?

Invloed

Dat kan via de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november. De gemeenteraad geeft aan wat er moet gebeuren in uw gemeente en controleert het college op de uitvoering. De raad heeft dus veel invloed. Er zijn natuurlijk allerlei zaken die bepalen welke partij je stem krijgt. Maar wanneer je het vanuit je positie als zzp'er bekijkt dan kun je een aantal zaken in je stemoverweging meenemen.

Let bijvoorbeeld op de aanbestedingen van de gemeente Frank Alfrink-Directeur ZZP Nederland

Lokaal aanbesteden

Let bijvoorbeeld op de aanbestedingen van de gemeente. Bij aanbestedingen kan een gemeente besluiten alleen lokaal aan te besteden. Wanneer je voor een kandidaat van een partij kiest die daar voorstander is, kun je meehelpen de politiek in Groningen te overtuigen aanbestedingen lokaal te plaatsen. Daarvan profiteer jij als lokale ondernemer en daarmee profiteert de gehele Groningse economie.

Scholing

Daarnaast bepaalt de gemeenteraad meer zaken rondom je ondernemerschap. Komt er bijvoorbeeld meer ruimte voor voorlichting over ondernemerschap in het onderwijs? Meer dan voorheen starten schoolverlaters direct als ondernemer. Maar zijn ze er wel klaar voor? Door op een partij te stemmen die zich inzet voor meer scholing op het gebied van ondernemerschap, wordt het gehele ondernemerschap in de gemeente Groningen versterkt.

Banen

Er zijn meer zaken waar je als ondernemer partijprogramma's op kunt beoordelen. Hoe wordt gedacht over stimulerende maatregelen voor het ondernemerschap? En dan niet alleen gericht op ondernemers die het moeilijk hebben. Maar vooral op stimuleren van ondernemerschap in algemene zin, zodat er banen komen en de economie een duw in de rug krijgt. Denk dan bijvoorbeeld aan versteviging van de wijkeconomie via ondersteuning van zzp'ers. Om de algehele ondernemerszin hoog te houden, zeg maar. Partijen denken hier nogal verschillend over.

Netwerken

Een andere belangrijke vraag is in hoeverre de gemeente lokale- en regionale netwerken van zzp'ers wil faciliteren? Er zijn ondernemersverenigingen in de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Maar als Groningen straks fuseert met Haren en Ten Boer, zijn er dan plannen om daadwerkelijk als een grote ondernemersgemeente naar buiten te treden? Welke partijen vinden dat de gemeente zich moet opstellen als een serieuze gesprekspartner voor ondernemers? En zijn er partijen die vinden dat de gemeente ook het opzetten van ondernemers- of zzp-verenigingen moet stimuleren of faciliteren? Uiteindelijk heeft een gemeente daar zelf ook baat bij, want die kan dan met één partij om tafel en niet met allerlei losse clubjes.

Tot slot mijn drie tips voor de gemeenteraadsverkiezingen:

- Lees op de website van ZZP Nederland de standpunten voor ondernemerschap na van de diverse partijen die meedoen.

- Gebruik de Stemwijzer om te bepalen welke partij het best aansluit bij je belangen als ondernemer.

- Kom naar de discussieavond die ZZP Nederland en Ikonderneemhet.nl op 12 november rondom een aantal belangrijke thema's voor zelfstandig ondernemers organiseren

Frank Alfrink is directeur van zzp-belangenorganisatie ZZP Nederland.