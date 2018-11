Deel dit artikel:













Lampionnetjes dansen al door de straten van Garnwerd Dansende lampionnetjes in Garnwerd (Foto: RTV Noord)

Bereid je maar voor op drie dagen Sint-Maarten. Of vier? Want in Garnwerd dansten de lichtjes vrijdag al door de straten.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord. 'Het lijkt heel raar', zegt meester Wouter, terwijl er ongeveer twintig kinderen met lampionnetjes bij hem staan. 'Maar het is hier de traditionele lampionnentocht op de laatste schooldag voor Sint-Maarten. Het is even oefenen.'

Huizen versterken in Stad? In de stad Groningen staan ruim 1200 huizen die langdurig risico lopen bij een zware aardbeving. Het gaat om huizen aan de noordkant van de stad, zoals in Beijum en Lewenborg. 'Ze moeten hoe dan ook versterkt worden, ook als de gaswinning naar beneden gaat', duidt verslaggever Mario Miskovic.

Feel Good Groningen RTV Noord heeft een nieuwe facebookgroep met louter positiviteit: Feel Good Groningen. 'Azijnpissers gooien we er gewoon uit', zegt socialredacteur Suzanne Stoppels. Aan tafel geven ze alvast het goede voorbeeld. Marcel is trots op zijn zelfgekweekte witlof, een kabel voor Piets auto is eindelijk geleverd en Olafs zoon heeft zijn rijbewijs gehaald. 'Nu heb ik een Bob'.

Scannen in plaats van de schop erin Boer Erwin Oosterhof uit Roodeschool heeft een landelijke primeur. Hij scant zijn land, zodat hij weet wat welk deel nodig heeft en hoeveel aardappels er gepoot kunnen worden. 'Dit is heel anders dan met een schop in de grond', vertelt hij nog wat onwennig aan Ronald.

Kop d'r veur Zondag om 12.15 uur staat de Derby van het Noorden weer op het programma. Een speciale wedstrijd voor fans. En stiekem ook wel voor de spelers. 'Dit zijn vaak de mooiste wedstrijden om te spelen', aldus aanvoerder Mike te Wierik.