Driehonderd mensen willen baan in gevangenis Ter Apel

Zo'n driehonderd belangstellenden komen zaterdag naar een kennismakingsdag bij de PI in Ter Apel. Ze overwegen om te solliciteren naar een van de 27 vacatures die daar zijn opengesteld.

De PI zit te springen om personeel. Deels omdat de werkplaats van de gevangenis gaat uitbreiden, met flink meer gedetineerden aan het werk, deels omdat een deel van het personeel met pensioen is gegaan of elders een baan heeft gevonden. Daarnaast worden vanaf januari meerpersoonscellen in gebruik genomen en dat vereist ook meer personeel.

Recruitmentbureau

Omdat het moeilijk leek personeel te vinden schakelde de PI het Groningse recruitmentbureau ASBR in, dat een speciale, laagdrempelige, campagne op sociale media voerde om zoveel mogelijk sollicitanten te werven.

