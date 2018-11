'Ik mag hopen dat ik op 2 sta vanwege mijn kwaliteiten als politica'

Mirjam Wijnja was de afgelopen jaren fractievoorzitter van GroenLinks in Ten Boer. Beroepsmatig houdt ze zich bezig met allerlei maatschappelijke vraagstukken. En ze is een liefhebber van voetbal. 'En dus ook van FC Groningen.'

Inwoners van de gemeente Groningen, Haren en Ten Boer gaan op 21 november naar de stembus om de gemeenteraad te kiezen voor de nieuwe gemeente Groningen. In het kader van de herindelingsverkiezingen gaan verslaggevers Robert Pastoor en Peter Steinfort op bezoek bij kandidaat-raadsleden van de dertien partijen die meedoen.

'Beste keuze'

'Herindelen met Groningen en Haren is voor ons de beste en meest logische keuze', zegt Mirjam Wijnja. Ze is nummer twee op de lijst van GroenLinks bij de komende verkiezingen.

'De ambtelijke samenwerking die er al jaren is, bevalt aan alle kanten heel goed. En als je naar de toekomst kijkt, biedt de stad Groningen heel veel perspectief. Daar kun je als regio van profiteren en daarom is het verstandig om op te gaan in een nieuwe gemeente.'

Vertegenwoordigers uit Haren en Ten Boer

Om de thema's die de in regio spelen op de politieke agenda te krijgen, heeft GroenLinks gekozen voor vertegenwoordigers op de lijst die uit Haren en Ten Boer komen.

'Binnen de partij zijn we bezig met diversiteit op alle gebieden, dus ook op dit gebied. Euhh, ik mag hopen dat ik op nummer 2 sta primair door mijn kwaliteiten als politica en raadslid. Maar we moeten er gewoon voor zorgen dat die belangen vertegenwoordigd zijn. Dat geldt ook voor Haren.'

Volgende stap

Mirjam Wijnja is één van de oprichters van de afdeling van GroenLinks in Ten Boer. 'Het is een ongelofelijk verhaal, waar ik heel trots op ben. Dus dat zal ik altijd koesteren als het begin van mijn politieke carrière.'

Desondanks is ze toe aan een volgende stap. 'Een nieuwe gemeente, een grotere raad en andere belangen. Dat biedt wel een hele nieuwe uitdaging die voor mijn eigen ontwikkeling op het goede moment komt. Dus daar kijk ik heel erg naar uit.'

Negen zetels

Uit een peiling in opdracht van GroenLinks bleek onlangs dat de partij bij de verkiezingen kan rekenen op negen zetels. Maar volgens Wijnja zijn zowel de peilingen als de verkiezingsuitslag, geen doel op zich.

'Het mag geen verrassing zijn dat we blij zijn met de uitslag van deze peiling. Maar het belangrijkste is dat zoveel mogelijk mensen hun stem laten horen. En dan hoop ik, en het is natuurlijk raar om iets anders te zeggen, dat we met zo veel mogelijk mensen in de nieuwe raad mogen aantreden.'

